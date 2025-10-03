¸µNMB48¾åÀ¾Îç¡¢Çò¿åÃå¡õ¥¤¥Á¥´È±Î±¤á¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤â¡¼¡×
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÊÃãÅ¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÈ±Î±¤á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ÖÃæ¡¢Çò¤Î°áÁõ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï»¨»ï¤ÎÁý´©¹æÉ½»æ¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¿åÃå¡õÊ·°Ïµ¤¤Î»£±Æ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ê»ä¤â¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤Æ¤Í¡Á¡×¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤£¤£¤£¤£¤£¤£¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ã«´Ö¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤â¡¼¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾åÀ¾¤Ï16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤â¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£