¡Ö£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£²·î£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Á£Ò£Ï£Á£Ä¡¡£ô£ï¡¡£Ç£Ð¡Á¡×¡½¡½¡£»Ä¤ê£²¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¡£Ê¡Î±¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤âÂç¶½Ê³¤À¡ª
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Á£Ò£Ï£Á£Ä¡¡£ô£ï¡¡£Ç£Ð¡Á¡Û¤É¤â¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì£±£¸ÏÈ¤ò¤á¤°¤ë¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤â¤¤¤è¤¤¤è£±£°·î¤È£±£±·î¤Î£²¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ç¤Ï£²£±Æü³«Ëë¤ÎÄÅ¥À¡¼¥Ó¡¼¤È£±£±·î£²£µÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î£²Âç²ñ¡££Çµ¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂ¿ËàÀî¤ò¤Ï¤¸¤á³÷·´¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¡¢¸ÍÅÄ¡¢ÆÁ»³¤Î£¶¾ì¤Ç¼þÇ¯µÇ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢£±¤«·îÁ°¤è¤ê·ãÀï¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ç¤¹¡££³·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£µ·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È£Ó£ÇÏ¢Â³£Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤¿º´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¤¬ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆóÁª¼ê¤¬ÌÔÎõ¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Î¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È£²ÀáÁ°¤ÎÌÄÌç£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤âÀ©¤·¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤â£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æº´Æ£Î´Áª¼ê¤È¤Îº¹¤âÌó£¸£·£°Ëü±ß¡£º´Æ£Î´Áª¼ê¤Ï¸½ºß¡¢½Ð¾ìÃæ¤ÎÂ¿ËàÀî£Çµ£·£±¼þÇ¯µÇ°¤Î¸å¤Ï£Çµ£²Àá¡¢£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ£²Àá¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï£ÆµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÓÅÄÁª¼ê¤Ï£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë£Çµ£³Àá¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄÁª¼ê¤âÀèÆü¤Î½»Ç·¹¾¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡Ö£±°Ì¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó£±°Ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³°Ì¤Î³ý¸¶ÍªµªÁª¼ê¤â£²ÀáÁ°¤ÎÊ¿ÏÂÅç£Çµ£·£±¼þÇ¯µÇ°¤Ç¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·£±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³ý¸¶Áª¼ê¤âÃÓÅÄÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë£Ó£Ç¡¢£Çµ¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇµÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀï¤ÎÏÈÈÖ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡££±¡¢£²°Ì¤Ê¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Ï£±¹æÄú¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ôÌÈ½ü¤Ç£²£î£ä¤«¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È£¶Áè¤¤¤âÀÜÀï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢£¶°Ì¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤ÈÇò°æ±Ñ¼£Áª¼ê¤È¤Îº¹¤Ï£´£³£°Ëü±ß¡£Á°Àá¤Î¤Ó¤ï¤³£Çµ£·£³¼þÇ¯µÇ°£Ö¤Î¾åÛêÄª¿óÁª¼ê¤â£¸°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÊöÎµÂÀÁª¼ê¡¢µÜÃÏ¸µµ±Áª¼ê¤âº¹¤¬¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£±£±°Ì¤Î¿·ÅÄÍº»ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È£±£´Í¥½Ð£¸£Ö¡££¶·î¤Î¶ÍÀ¸£Çµ£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢£¸·î¤Î¼ã¾¾£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÏÍ¥½Ð£´Ãå¤È£Ó£Ç¡¢£ÇµÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÅÄÁª¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á¯¤ä¤«¤Ç¹ë²÷¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡££Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÄÅ¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Í¥½Ð¤¹¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È£¶¤â°ìµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½Ð¾ì¥Ü¡¼¥À¡¼¶áÊÕ¤âÂç·ãÀï¡££±£¸°Ì¤Î²Ï¹çÍ¤¼ùÁª¼ê¤¬Ìó£¶£°£°£°Ëü±ß¡££³£¸°Ì¤Î¿¹¹â°ì¿¿Áª¼ê¤Þ¤Ç¤¬£µ£°£°£°Ëü±ßÂæ¡£¤³¤Î´Ö¤Ë£²£°¿Í¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àï¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶âÁè¤¤¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Ç¤â¡Ä¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªºâÉÛ¤ò¥¢¥Ä¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿´¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
