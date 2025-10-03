【コストコ】マニア絶賛！ 次買いたい「新作おかし」が気になる♡

大容量・ボリューム満点の商品が並ぶ【コストコ】には、マニアが激推しする「お菓子」があるそう。早くも話題になっている新作商品をご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。人気商品はすぐ売り切れてしまうので、早めのチェックがおすすめです。

おつまみにもなる「大人のポテトスナック」

@monmon.121さんが「美味しくて、これ買いです」と絶賛するのは、コストコで人気の「しっとりなめらかおとなのばうむ。」のメーカー・千年屋から発売された「大人のギザポテ」。トリュフ味・だし醤油バター味がそれぞれ5袋ずつ入っています。太め・短めのギザカットポテトは、ザクザク食感。1袋60gとたっぷり入っているのもうれしいポイントです。だし醤油バターは「出汁の旨みと甘みがクセになるお味」だとか。お酒との相性も良さそうです。

秋にぴったり「プチスイートポテト」

さつまいもデザインのパッケージがかわいいこちらは、北海道産の素材を使ったお菓子が人気のメーカー・わらく堂の「札幌発ドームポテト」。個包装タイプのスイートポテトで、1個約60gの小さめサイズ。@monmon.121さんによると、しっとりなめらか食感のスイートポテトの中にカスタードクリームが入っているそう。「小ぶりだけどずっしり濃厚」とお気に入りのご様子です。

シェアできる「個包装バウムクーヘン」

コストコ好きに大人気のお菓子「しっとりなめらかおとなのばうむ。」の新フレーバーは「塩キャラメル」。@monmon.121さんによると「ほろ苦くてコクのあるキャラメル」味で、以前販売されていた焦がしバターを抜いて「一番好き」だとか。レンジで軽く温めると「さらにキャラメルの香りが広がって甘さが引き立ちます」とおすすめされています。個包装なのでシェアして楽しめるのも魅力的。16個入りで\1,758（税込）です。

これコストコで買えるの！？「GODIVAのラングドシャ」

新作お菓子とあわせてチェックしてほしいのが、こちらの「ゴディバ クッキーアソートメント」。@monmon.121さんが「結局これが一番好き」と溺愛するお菓子です。薄くて軽い食感のラングドシャ生地でチョコをサンドしたぜいたくなクッキー。ショコラ・ダークの2種類が計30枚入っています。きちんと感のある箱入りなので、ギフトにも重宝しそう。お値段は、\2,598（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A