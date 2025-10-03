1児の母で俳優の土屋太鳳（30）が、アクションシーンの練習風景動画を披露。第1子出産からの体の変化について赤裸々に明かした。

【映像】土屋太鳳、親子ショット

2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）との結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。

これまでInstagramで、神戸の街を散策する姿や、実家で一緒に寝ている写真など、我が子との日常を発信してきた。

アクションシーン練習の様子

2025年10月1日の投稿では、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3のためのアクションシーンの練習風景を動画で公開している。

「この動画は今までで1番、なにも出来ない状態の私をお見せしてしまうことになると思います。ライフステージの変化は、私の体を予想以上に変えていました。腹筋も離れてしまっていたから、事前にトレーニングすることも出来ない。でも母は、決して焦るなと言って2カ月は動かないよう全部をサポートしてくれました」

「実は私の母は事情があって産後1週間から働いたのですが、その時期に無理をしたことが、どんなに体によくないことかを痛感していたので、本当に全力で、リハビリまでの体調管理をしてくれたんです。その上で、アクション練習に復帰した日の様子がこの動画です」

この投稿にファンからは、「トレーニングに励む太鳳ちゃん美しい」「太鳳ちゃんの努力のアクションすごすぎます」「小さな家族さん達にも感謝してお大事になさってくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）