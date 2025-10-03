やっぱりチームの大黒柱“最速最強”はこうでなくっちゃ。10月2日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が今期2戦目で初トップを獲得。計7回のアガリを決めて存在感を示した。

【映像】“最速最強”多井の鮮烈な7回のアガリ

第1試合は白鳥翔（連盟）が3着で、この時点で渋谷ABEMASは最下位に位置。まだリーグが始まったばかりとはいえ、多井は結果を出したいところだった。そんな当試合は起家からEARTH JETS・逢川恵夢（協会）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、多井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで始まった。

東1局、まず小林に黒沢が1000点の放銃、続く東2局も小林は1500点（供託2000点）と連続加点に成功。東2局1本場では黒沢に小林が8000点（＋300点）を放銃した。

東3局からは多井が次々と加点に成功。まず多井に小林が1500点振り込むと、続く東3局1本場では多井に黒沢が3200点を放銃。東3局3本場では逢川とのめくり合いとなったが、多井は1索を引き寄せ、リーチ・ツモ・平和・赤1の8700点（供託2000点）を獲得。東3局4本場で多井に小林が13200点を放銃。東場で多井は頭ひとつ抜け出すことに成功した。

東4局、黒沢がダブ東・發・ドラの12000点を奪取、東4局1本場では逢川がリーチ・ツモ・ピンフ・赤1・裏1の8300点（供託2000点）の加点に成功し大きなアガリを見せるも、南3局では多井に黒沢が12000点を振り込み、これが勝負を決定づけた。オーラスでも多井は2索を引きツモアガリ。1100点（供託1000点）を奪取して、この対局の有終の美を飾った。

チームの大黒柱が圧巻の麻雀を繰り広げた。試合後のインタビューで多井は「去年調子悪くてすごく負けて。携帯を開くたびに“多井は終わった・弱くなった”しかないので…ムカついてました。誰が本当に強いのかを思い出させてやろうと思ってました」と早速“多井節”を披露。スタジオは笑いに包まれた。

とはいえ多井の今期初勝利を待っていたABEMASファンが多いのは事実。そんなファンの存在を噛み締めてか多井は「久しぶりにスカッとするトップでした」とホッと一息。ファンからは「初勝利やった！」「やっぱ強い！」「おめでとう！」と祝福の声が寄せられた。

今期からMリーグのレギュラーシーズンでは各チームが120試合戦う。試合数増加に伴い、個人の最低出場試合数は20試合となった。よりチームとしての総合力が試される形となったが、そんな中、多井は「9月は白鳥がずっと頑張っていて、でも他の3人も練習対局をずっとしているんですけど、そんなに（調子は）悪くない。なので、松本も日向もやるんじゃないですか。僕も10月はたくさん出たいと思っています」とやはりチームの総合力の高さに揺るがぬ自信を覗かせた。多井の初勝利を皮切りに、ABEMASの巻き返しが始まる。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）5万8400点/＋78.4

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）2万9600点/＋9.6

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万8700点/▲21.3

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）−6700点/▲66.7

【10月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋157.0（14/120）

3位 TEAM雷電 ＋79.5（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 BEAST X ▲1.2（12/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲104.2（12/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲155.0（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲194.7（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）