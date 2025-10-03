タレント野呂佳代（41）が2日までにインスタグラムを更新。9月30日をもって公演を終了した、東京ディズニーシーのショー「ビッグバンドビート」の思い出をつづった。

野呂は「私のBBBの思い出 ビッグバンドビート大好きだった。ショーの中で1番好きでした。特にミッキーが本当にカッコよすぎて、惚れてしまいました。ダンスができて、ドラムができてこのショーのミッキーが1番カッコよくて好きだった」とつづり「ビッグバンドビート」の衣装を着用したミッキーマウス、ミニーマウスとの動画を投稿した。

続けて「ダンサーさんを見るのも好きだったし、演奏の皆さんも好きだった ショーは今まで色々変わったり、短くなったりしたけど、その時その時のショーがいつもどこか発見があって、ずーーーーーっとみてるけどずーーーーーーっと見続けられるショーでした!終わっちゃうのはめちゃくちゃ残念ですけども、また新しいショーに出会えると思って」と思い出をつづり「レコード予約したよ とにかくBigBandBeatが大好きでした!」と宣言した。

東京ディズニーシーの「ビッグバンドビート」は06年に公演を開始し、9月30日にフィナーレを迎えた。