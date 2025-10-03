Íî¹çÍÛ°ì»á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ú¤Ã±Û¤·¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó£±²¯±ßÆÍÇË¤Ë´¶¼Õ
¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì»á¡Ê38¡Ë¤¬2Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Önull¢®¡Ê¾åÉÕ¤2¡Ë¡Ê¥Ì¥ë¥Ì¥ë¡Ë¡×°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤·´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Íî¹ç»á¤Ï¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÃ£À®¡¤´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹!¡¡¤ß¤ó¤Ênull¢®¡Ê¾åÉÕ¤2¡Ë¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È»Ù±ç¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤Î¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡¡¥»¥«¥ó¥É¥´¡¼¥ë¤ØÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯¡¢¡¡1²¯±ßÆÍÇË¡¡¤´»Ù±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡Önull¢®¡Ê¾åÉÕ¤2¡Ë¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤Î¤ª°ú±Û¡¡ËüÇî¡¦Íî¹çÍÛ°ì¡¡null¢®¡Ê¾åÉÕ¤2¡Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¼¡¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ø¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¿Í¿ô¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÅ¸¼¨¤òº£¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î"°ú±Û"¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£