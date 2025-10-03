°å»Õ»ØÆîŽ¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ž£¿ÕÂ¡Éü³è¤Î¿·¾ï¼±
¡Ú¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×8Áª¡ÛÂ¡´ï100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¿ÕÂ¡¥±¥¢¤Î¤ä¤êÊý
ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°¤¯¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¦¥½¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÉÂ¾õ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¾§¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿ÕÂ¡¼£ÎÅ¤Îà¸í¤Ã¤¿¾ï¼±á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾å·îÀµÇî¡¦ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¾å·î¶µ¼ø¤Ï¡¢¿·Ãø¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å·î¶µ¼ø¤¬¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î·ò¹¯¾ï¼±¤Î¤É¤³¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½±¿Æ°¡¦À¸³èÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¼þ°Ï¤«¤éÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ï¾¯¤·ÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¸À¤¦¤È¡¢
¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤ä±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢²È¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥¬¥Þ¥ó¤äÀÝÀ¸¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¿ÕÂ¡¤ò°¤¯¤·¤¿¤é¤â¤¦¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤±¤É¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´Éô¸í¤ê¡£¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¤³¤¦¤·¤¿¸«Êý¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¤É¤³¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÀÎ¤Î¸Å¤¤¾ï¼±¡×¤È¡Ö¤¤¤Þ¤Î¿·¤·¤¤¾ï¼±¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¤È¤¯¤Ë¡Ö±¿Æ°ÌÌ¡×¤È¡ÖÀ¸³èÌÌ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤È±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾ï¼±
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤ò¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¢
¡Ú¿·¾ï¼±1¡Û¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª
²áµî¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÄ¹¤¤´Ö¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¤Ê¤é±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¡Ö²È¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤í¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï»ä¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿Æ°¡×¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬¿Õµ¡Ç½²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤Ë´õË¾¤Èµß¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÊâ¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡Ú¿·¾ï¼±2¡Û¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¿Õµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ëÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡ª
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ÖËüÇ½Ìô¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¹¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Õµ¡Ç½²þÁ±¤Ë¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¿Õ³èÀ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Å¤¤¾ï¼±¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤é¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÀÎ¤Î¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â²þÁ±¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò¤º¤Ã¤È±ó¤¶¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ï²È¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤
¡Ú¿·¾ï¼±3¡Û¡Ö°ÂÀÅ¡×¤Ï¿Õµ¡Ç½¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëÁáÆ»¡ª
¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ÂÀÅ¡×¤ÏÏ·²½¤äÉÂµ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶ÚÆù¤¬¤Æ¤¤á¤ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£
¤È¤¯¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ê¶ÚÆù¸º¾¯¾É¡Ë¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ë¡Êµõ¼å¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¿²¤¿¤¤ê¤äÍ×²ð¸î¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤â¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Î±ê¾É¤¬Áý°¤·¤¿¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤Î»åµåÂÎ¹â·ì°µ¤¬Áý°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¿Õµ¡Ç½¤Î°ìÁØ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡Ö¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¤Ê¤é²È¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°åÎÅ»ØÆ³¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î°åÎÅ¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅþÄì¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¸³èÌÌ¤Î¾ï¼±¡×¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÕÂ¡¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾ï¼±
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡ÄÉÂ±¡¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Ìô¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È°û¤à
¡Ú¿·¾ï¼±4¡Û¿ÕÂ¡¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ìô¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤Ù¤¡ª
Ìô¤Ï¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½èÊ¬¤ÎºÝ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´¤òÂ¡´ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÄË¤ß»ß¤á¤ä²òÇ®ºÞ¤âÉÑÈË¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¿ÕÂ¡¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤ÊÌô¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÊÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¿ÕÂ¡¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢ÉáÃÊ°û¤àÌô¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦
¡Ú¿·¾ï¼±5¡Û¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿åÊ¬¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª
ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¿²¤ëÁ°¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤òÃµ¤·¤Æ¾Ç¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç³°½ÐÁ°¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡½¡½¡£
½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì±ÕÇ´À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¡ÖµÞÀ¿Õ¾ã³²¡×¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜÀè¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¾®¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿Í¹©Æ©ÀÏÃæ¤Ï¿ÈÆ°¤¤»¤º¤Ë¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤
¡Ú¿·¾ï¼±6¡Û¤¤¤Þ¤ÏÆ©ÀÏÃæ¤Ë±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏÃæ¤Î¿Í¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¨¥ë¥´¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê¥Ú¥À¥ëÁæ¤®¡Ë¤Ê¤É¤Î±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö±¿Æ°¡×¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Æ©ÀÏ¤¬¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤à¤¦¤¨¡¢ÈèÏ«´¶¤ä¤À¤ë¤µ¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¶ÚÆùÎÌ¤â¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»ØÆ³¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±¿Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èè¤ì¤ò¸«¤»¤º¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢4»þ´Ö¤â¤Î´Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿ÈÆ°¤¤»¤º¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ©ÀÏ¸å¤ÏÈè¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤ò¤´¤Ã¤½¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ©ÀÏ¤Î¤¢¤êÊý¤â¡¢ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿ÕÂ¡¤ò°¤¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤ê±¿Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¿Õµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤â¤¦¡Ö¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤µ¤¨¤ä¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Ï¤ä¡ÖÉÔ¹¬¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÉÂµ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°å³Ø¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¿ÕÂ¡ÉÂ¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢Í½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤â¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÕÂ¡ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤µ¤äÈáØÈ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ÆÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤â¤¦¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤¬¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÊÐ¸«¤Þ¤¸¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤¿¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡Ö²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊª¾Ð¤¤¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤Ç¤¹¡£¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¥µ¥¤¥É¤â¡¢¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Éé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¡¢¼ñÌ£¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤óÊý¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¶ì¤·¤µ¤äÈáØÈ´¶¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤È¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Å½¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö°ìÅÙ¤Ê¤Ã¤¿¤é¼£¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉÔ¹¬¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÉÂµ¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤¬¤é¤ì¤ëÉÔØâ¤ÊÉÂµ¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¾ï¼±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾å·î ÀµÇî ¡§ ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡Ë