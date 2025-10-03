◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

２２歳の久世夏乃香（くせ・かのか、フリー）が３バーディー、ボギーなしの３アンダー６９で回り、首位と４打差の２６位で発進した。

前半の９番、後半の１０番で約１メートルにつけて２連続バーディー。１４番パー５でも第３打を１メートルに寄せて伸ばし、ノーボギーで初日を終えた。パーオン率は出場１２０人で唯一のの１００％を記録。「ショットが良くて、グリーンを外さずにパーオンできた。もうちょっと入れたかったですね」と笑顔で語った。

大阪・大東市出身の久世は３人きょうだいの長女。「父が、私が生まれる前からゴルフをさせると決めていた」といい、５歳でゴルフを始めた。国内ツアー２１勝のイ・ボミ（韓国）に憧れ、大阪・アナン学園高３年時にプロテストに初挑戦したが不合格。アマチュアとしてレギュラーツアーの主催者推薦選考会や下部ツアーなどで腕を磨く日々が続いた。

アマチュア選手では、獲得できる賞金に制限がある。大阪から各大会への遠征費はかさみ、ＢＳ日テレのゴルフ対決「ゴルフサバイバル」では「月と年間で勝った時も賞金３００万円をもらえなくて悔しかった」と言う。２３年夏にアマ資格を放棄してプロ宣言した。「頑張るだけお金をもらえるし、応援してもらえる」。現在は“宣言プロ”として、２５歳以下の若手選手のツアー「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」などで賞金をゲットしながらプロを目指している。

自身４回目の挑戦だった昨年は最終プロテスト不合格。会場の大洗ＧＣは２２年の受験時にも経験し「知ってるコースだけど難しいし、ホールインワンもあったけど、２打足らなかった」と悔しがった。今年も最終プロテストまで進出しており「去年より経験もしたし、成長もしたので今年はいきたい」と合格を目指す。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、川崎春花（村田製作所）らと同じ２００３年度生まれ「ダイヤモンド世代」の久世は「私も頑張りたい」と刺激を受けている。今大会は３年連続３度目の出場。昨年大会まで２年連続で予選落ちしているだけに「予選は通過したい。４日間プレーしたい」と声を弾ませた。