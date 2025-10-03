テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、大リーグ「ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第２戦」（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）でドジャースが８―４でレッズを破り２連勝でＷＣＳを突破したことを報じた。

大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」でフル出場し、２戦連続打点となる貴重な適時打を放つなど勝利に貢献。さらに、先発した山本由伸投手は７回途中２失点（自責０）の好投。佐々木朗希投手が９回に５番手で登板し渡米後自己最速となる１０１・４マイル（約１６３・２キロ）をマークして２三振を奪うなど３者凡退で日本人選手が大活躍した。

この試合にコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「このＶＴＲだけ見てたら日本のチームみたいだよね」と驚き「そういうふうに勘違いするぐらいなんだけど」と明かした。

その上で「ドジャースがすごいね。次々にそういう人をリクルートして集めて日本人もこれだけ見てっていう形を作って。ドジャースの戦略すばらしいなと思います」と絶賛し「これ行くんじゃない」と２年連続の世界一を予言していた。