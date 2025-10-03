º´Ìî³¤½®¡¢PK³ÍÆÀ¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ª¡¡³ùÅÄÂçÃÏÀèÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤âÇòÀ±È¯¿Ê¡¿ECLÂè1Àá
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î18»î¹ç¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ë¼¡¤°¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÈÂè3¤ÎÂç²ñ¡É¤È¤·¤Æ2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ECL¡£Â¾¤Î2Âç²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¤¥¹¼°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¿ô¤Ï6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢CL¤ÈEL¤ËÈæ¤Ù2»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¹½À®¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥¯¥é¥Ö¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢31Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë58Ê¬¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Ë¤è¤ë¡Èµ»¤¢¤ê¡É¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³ùÅÄ¤Ï69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥ª¥â¥Ë¥¢¡¦¥Ë¥³¥·¥¢¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤È·ãÆÍ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿º´Ìî³¤½®¤ÏÃæÈ×¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤«¤éPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿Àîùõñ¥ÂÀ¤Ë½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´Ìî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÍ§´õ¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥à¥ë¡¼¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥º¡Ê¥Þ¥ë¥¿¡Ë¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Ëè·§ÚðÌð¤¬Éé½ý·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥é¥ë¥Ê¥«¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤Ë0¡Ý4¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢FC¥Î¥¢¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÅçÂóÅÐ¤Ï¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç·è¾¡ÃÆ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤â1¡Ý0¤Ç¥ê¥¨¥«¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ECL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î·ë²Ì¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¡¡0¡Ý2¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
FC¥Î¥¢¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¡¡1¡Ý0¡¡¥ê¥¨¥«¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë
¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡1¡Ý0¡¡¥Ï¥à¥ë¡¼¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥º¡Ê¥Þ¥ë¥¿¡Ë
¥¯¥ª¥Ô¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥í¥»¥¦¥é¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¡¡1¡Ý1¡¡¥É¥ê¥¿¡Ê¥³¥½¥Ü¡Ë
¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¡3¡Ý0¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¥Ö¥ê¥¯¡Ê¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡Ë
¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡4¡Ý1¡¡¥é¥Ô¡¼¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë
¥ª¥â¥Ë¥¢¡¦¥Ë¥³¥·¥¢¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¡¡0¡Ý1¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡2¡Ý0¡¡¥·¥å¥±¥ó¥Ç¥£¥ä¡Ê¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡Ë
¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ë¡¡5¡Ý0¡¡¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¥×¥¹¡Ê¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¡Ë
¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¡2¡Ý3¡¡¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
¥é¥ë¥Ê¥«¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¡¡4¡Ý0¡¡AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¡2¡Ý0¡¡¥·¥°¥Þ¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë
¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡0¡Ý1¡¡¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë
¥Ä¥§¥ê¥§¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¡¡3¡Ý1¡¡AEK¥¢¥Æ¥Í¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë
¥é¥¯¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥ô¥¡¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡2¡Ý0¡¡¥¦¥Ë¥ô¥§¥ë¥·¥¿¥Æ¥¢¡¦¥¯¥é¥è¡¼¥ô¥¡¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë
¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¡0¡Ý0¡¡BK¥Ø¥Ã¥±¥ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¥¹¥í¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡¡Ê¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë¡¡1¡Ý2¡¡¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¡¡4¡Ý1¡¡¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë
