¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¾×·â¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¨¥³¤Ê¤Î¤«¡£¡£¡×¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤Ç¶üÏ©¼¾¸¶¤ò¸½ÃÏ»ë»¡
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¼¾¸¶¡Ö¶üÏ©¼¾¸¶¡×ÉÕ¶á¤ÇÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢2Æü¤Ë¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¾å¤Ç¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¡Ê52¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ìî¸ý»á¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö8·îÃæ½Ü¡¢X¤Ç¤ÎÌî¸ý·ò¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¶öÁ³ÌÜ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¸½ºßÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶üÏ©¼¾¸¶¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀßÃÏ»ë»¡¤Ëº£²ó»ä¤â¤ª¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»ë»¡¤ò½ª¤¨¡Ö6ÀéÇ¯¤«¤±¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¶üÏ©¼¾¸¶¡£´õ¾¯À¸Êª¤¬Â¿¿ôÀ¸Â©¤¹¤ëÂç¼«Á³¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î°ì½Ö¤Î¥¨¥´¤Ë¤è¤ê¤¿¤Ã¤¿3¤«·î¤ÇÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Öº£²ó¡¢ÌÔ¶ÙÎà¸¦µæ½ê¤Îã·Æ£ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶üÏ©¼¾¸¶³Æ½ê»ë»¡¡¢Äá´Ö¶üÏ©»ÔÄ¹¤ËÉ½·ÉË¬Ìä¡¢°Õ¸«¸ò´¹¡¢²ñ¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âº¬¿¼¤¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¨¥³¤Ê¤Î¤«¡£¡£¤¤¤Þ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±¹Ô¤·¤¿Ìî¸ý»á¤Ï¤Ä¤ë¤Î¤ÎÅö³ºÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö8·îÃæ½Ü¤Î¤¢¤ÎX¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¡£¤É¤ìÄø¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¡£´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¶üÏ©¼¾¸¶¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÁ´¹ñÆ±»þÂ¿È¯Åª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆ°¤¤¬ÃÙ¤¤¡£³§¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ¯¼£¤¬Æ°¤¯¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£