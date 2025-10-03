夕暮れが近づく青空にゆったりと雲が浮かんでいます。

そんなのどかな風景の中、２両編成の列車が「ガタンゴトン」と軽快な音を響かせて鉄橋を走り抜けていきました。

今回は香川県を走る高松琴平電気鉄道琴平線、通称「ことでん」を紹介します。ＪＲ予讃線、高徳線の高松駅にほど近い高松築(ちっ)港(こう)駅と琴電琴平駅間の２３駅３２.９キロを約１時間で結んでいます。

沿線には高松城跡（玉藻公園）や「こんぴらさん」の愛称で有名な金刀比羅宮などがあり、多くの観光客にも利用されています。市街地から田園地帯におむすび山が点在する讃岐平野らしい風景まで、表情豊かな車窓を楽しむことができます。

琴平線の歴史は１９２６年（大正１５年）に栗(りつ)林(りん)公園―滝宮駅間が開業したのが始まりです。翌年に滝宮―琴平（現琴電琴平）駅間が開通、５５年（昭和３０年）には高松築港駅が現在の位置で開業し、今日に至ります。太田―仏(ぶっ)生(しょう)山(ざん)駅間では、２０２６年度に開業予定の新駅「多(た)肥(ひ)駅」の建設も進んでいます。

ことでんでは京浜急行や名古屋市交通局などから移籍した車両が数多く活躍しています。中でも１９５７年に製造された「１０７０形」の１０７１―１０７２号は、ことでんに導入された当時の「ファンタンゴレッド」という赤い塗装に復刻されて話題となっています。京急から移籍した同車両は８４年にことでん初の冷房車としてデビュー。同社では現役最古の車両ですが、昔ながらのアナログな制御装置やモーターなども手作業で丁寧に整備されており、多くのファンから愛されています。

沿線の見所は羽間(はざま)―榎(えな)井(い)駅間の土器川橋(きょう)梁(りょう)です。「讃岐富士」の別名をもつ飯野山を背に、列車が長い鉄橋を渡る光景が印象的です。（東京写真部 後藤嘉信）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。