熊本支局長 森洋二

阿蘇地域を中心に熊本県で飼育されている「あか牛」（褐(あか)毛(げ)和種）。

赤身が多いヘルシーな食材として知られ、県内ではステーキなどをのせた「あか牛丼」を出す店が目立つ。阿蘇市の内牧(うちのまき)温泉街にあり、発祥の店とされる「いまきん食堂」を訪ねた。

阿蘇山をイメージ…かむほどにうま味

お目当てはもちろん、来店客の約９割が注文するという「あか牛丼」（２１００円）だ。軟らかいもも肉を使い、焼き加減はミディアムレア。厚さ１センチほどにカットし、ご飯の上に隙間なく敷き詰める。しょうゆベースの甘辛いタレがよく絡み、かむほどにうま味が口の中に広がる。あか牛の肉と合わせた自家製みそを付けると味の深みが増す。

「この丼は阿蘇山をイメージしているんです」。４代目店主の今村聡さん（５０）が教えてくれた。中央の温泉卵は火口、「味変」用のわさびは観光名所の小山「米塚」を表現しているという。

同店の創業は１９１０年（明治４３年）と歴史は古いが、あか牛丼のメニュー化は２０年前のことだ。きっかけは「平成の大合併」だった。町村合併で地元から役場や事業所がなくなり、活気も失われてしまったため、観光客を呼び込む名物料理として考案した。今村さんは「ツーリングで来るライダーの口コミで県外にも広まった」と振り返る。

こちらもオススメ…チャンポン

地元の常連客に支持されているのが、まかない料理から生まれた「チャンポン」（９５０円）だ。いりこ（煮干し）でだしを取ったスープに野菜や豚肉、エビ、かまぼこなど具だくさんの一品で、ごま油の香りが食欲をそそる。

店は平日も開店前から行列ができ、１日に約５００人が訪れるほど人気となっている。整理券を兼ねた観光マップを配っており、待ち時間を利用して温泉街を巡る客も多い。住民の思いのこもった丼が、地域に活気をもたらしている。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

いまきん食堂

熊本県阿蘇市内牧２９０

午前１０時開店、整理券の配布は午後４時まで。休業は１２月３１日〜１月３日のみ

詳細はウェブサイトで。