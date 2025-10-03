「観光したい」と思う日本の山ランキング！ 「富士山」を抑えた1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月25日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「日本の山」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「観光したい」と思う日本の山ランキングの結果をご紹介します。
周辺には、河口湖を代表とする富士五湖の周遊や富士山と五重塔とのコラボレーションが見られる「新倉山浅間公園」、絶叫アトラクションが人気の「富士急ハイランド」など、絶景スポットや観光スポットが充実しています。
回答者からは、「景色が美しくて観光したいから」（30代女性／石川県）、「美味しいものがたくさん麓にあるし、近くにホテルとかもたくさんありそうだから」（20代女性／千葉県）、「日本を代表する名峰で、景色や観光施設も整っており初心者でも楽しめるからです」（20代女性／東京都）、「山のふもとで、こぞって富士山モチーフの名物を売りに出していそうで心惹かれます」（30代女性／埼玉県）などの声がありました。
山の中腹にある東京屈指のパワースポット「高尾山薬王院」（※「高」ははしごだか。）の参道には名物グルメを味わえる飲食店が立ち並び、周辺には「高尾山さる園・野草園」や「高尾山トリックアート美術館」など観光スポットが集積しています。
回答者からは、「美味しいおそばがあると聞いたので」（20代女性／静岡県）、「都心からアクセスが良く、軽いハイキングや自然散策を楽しめるためです。秋には紅葉が見頃で、観光や写真撮影にもぴったりだと感じます」（20代男性／静岡県）、「山頂からの景色だけでなく、ご利益スポットやグルメも楽しめるから」（20代女性／山口県）、「ロープウェイもあるし、山頂付近でビアガーデンやお茶処など、気楽に楽しめる場所の印象があるので行ってみたいです」（40代女性／広島県）などのコメントが寄せられました。
