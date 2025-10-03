「あゆ食べちゃった」浜崎あゆみ、エイベックス会長との恋人のようなやりとりに反響「マサから送られて来た平和な写真」
歌手の浜崎あゆみさんは10月1日、自身のInstagramを更新。エイベックス会長・松浦勝人さんとの仲むつまじいやりとりを公開しました。
【投稿】浜崎あゆみ＆エイベックス会長の会話
ファンからは、「あゆちゃん＆チーム、がんばってね！」「イラストとってもかわいい！」「緊張感と平和感あっていいなー 本番さながらのリハですね」「表情もいい かっこいいあゆ」「てか、あゆさん、絵、上手くなってない？？笑」「素敵ですね」「松浦さんのあゆ食べちゃった、ほっこり」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「松浦さんのあゆ食べちゃった、ほっこり」浜崎さんは「今日は早朝から9時間ノー休憩」とつづり、4枚の写真と3本の動画を投稿。チームメンバーたちとのリハーサルの様子で、浜崎さんはラフなスタイルを見せています。また「最後に、あゆ食べちゃったとマサから送られて来た平和な写真で終了 笑笑笑」と、4枚目の写真について説明。松浦さんから送られてきた食べかけの“あゆ”の写真です。まるで恋人のようなやりとりですね。
ツーショットも披露20日には「アジアツアー後半戦スタートin大阪の初日はマサが本番前の気合い入れの円陣から参加」と、松浦さんとのツーショットを公開していた浜崎さん。ファンからは、「今も昔も変わらず最強の２人！！」「最高の2人」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
