かも汁

加茂市の家庭料理としてよく食べられていた「かも汁」を缶詰にした。

しょうゆベースの塩気のあるスープに、８０グラム以上のかも肉が入る。ニンジンやタケノコなどの野菜もふんだんに入り、食べ応え十分だ。

商工会議所などが商品開発

同市を流れる加茂川ではかつて、かもが泳ぐ姿がよく見られた。１９７０〜８０年代に行われた河川の改修工事後、かもが減少。かもがすむ川を取り戻し、街の活性化を図ろうと、８９年に地元の商工会議所などが土産品として開発した。現在は、加茂特産品センターなどで販売している。

１缶で３〜４人分の量があり、お好みで野菜や麺類を加えたり、雑煮にしたりしても楽しめる。どこか懐かしい味が食べた人を魅了している。

「自分なりにアレンジして楽しんで」

加茂特産品センター代表の安中淳さん

「手軽に懐かしい家庭の味を楽しめます。具材を足したり、そばを入れてかも南蛮として楽しんだりと自分なりのアレンジもできます。自信を持って、皆さんにおすすめできる一品です」

お取り寄せ

２缶３０２４円（税込み、送料別）から発送受け付け。注文はウェブサイトか、加茂特産品センター（０２５６・５２・５８８７）へ

