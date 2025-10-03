俳優の安達祐実（44）が10月1日、Instagramを更新し、ファン驚愕の激変ショットを披露した。

19歳の長女と9歳の長男がいる安達。これまで「祐実ちゃんに似てる」と話題になった高校の卒業証書を持つ長女の姿や、長男が撮影したという自身の写真など、プライベートについてInstagramで発信してきた。

2025年10月1日の投稿では、バッグブランド「52 BY HIKARUMATSUMURA」とコラボレーションし、新作のバッグを発売することを報告。「元々大好きだった『52 BY HIKARUMATSUMURA』のバッグ。この度、コラボレーションさせていただきました！打ち合わせを重ね、最高に可愛いアイテムが完成しました！」とコメントし、金髪や青髪に激変した最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは「イメチェン？別人レベル」「お人形さんみたいで美しい」「ゆみちゃんもかわいい。フィギュアかと思った！」「すごい！もうアートそのもの」「奇抜だけど、魅力的です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）