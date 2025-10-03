ドジャースは２日（日本時間３日）、公式インスタグラムを更新。「フィラデルフィアへ」として、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズが行われる敵地へ向かうナインの写真を投稿した。

４日（同５日）の第１戦先発が予定される大谷翔平投手は、キャップを後ろ向きにかぶり、首にはヘッドフォン。大きな黒のボストンバッグを肩にかけて機内への階段を登った。

レッズとのワイルドカードシリーズ第２戦で勝利投手になった山本由伸投手はリラックスした黒のＴシャツ姿。いつもの青のルイ・ヴィトンのボストンバックに、アイスコーヒーを手にして笑顔を見せた。

同じくレッズとの同戦で４点リードの最終回に快投を披露した佐々木朗希投手は黒キャップを後ろ向きにかぶった黒のパーカー姿。レザーの黒リュックを背中に下げてカメラに向かって笑みを浮かべた。

フォロワーからは「いこうぜ、みんな」「ゴー ドジャース！」などと敵地へ向かうナインに激励のコメントが。「由伸くんのヴィトンはキケとお揃い？みんな良い笑顔〜」「Ｒｏｋｉ」という声のほかに、ギターを背負ったベッツに対しては「ムーキーはギターを持ってる」というコメントもあった。