元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）は3日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を、欠席した。

番組冒頭、前週で金曜コメンテーターを卒業したバイオリニスト廣都留すみれに代わり、元滋賀県大津市長で弁護士の越直美氏が新たなコメンテーターとなることが紹介された。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「今日から金曜コメンテーターは、越直美さんです。これまで何度も来ていただきましたが、今日からは毎週金曜日によろしくお願いいたします」と越氏に語りかけ、越氏は「よろしくお願いします」と応じた。

スタジオのコメンテーター席には、越氏とレギュラーの元テレビ朝日社員の玉川徹氏しかおらず、羽鳥はその状況を、「そんな大事な日に、一茂さんはお休みでございます」と、一茂の欠席を告げた。理由は説明しなかった。

羽鳥は「今日は（コメンテーターは）2人ですが、こういうケースは金曜日は結構ありますので」と、一茂が欠席することがよくあることを説明。越氏は笑いながら、「よろしくお願いします」と応じていた。