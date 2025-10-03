ロバーツ監督 選手たちを評価「試練だったが、山本が7回まで投げ切ってくれたのは非常に大きかった」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ第2戦でシンシナティ・レッズを8対4で下し、2連勝でディビジョンシリーズ進出を決めた。

序盤に失策から先制を許す苦しい立ち上がりとなったが、山本由伸（27）が7回途中まで粘投し9奪三振無自責点の力投。

打線も大谷翔平の勝ち越し適時打を皮切りに一気に突き放す攻撃を見せ、最後は佐々木朗希が101.4マイル（約163キロ）の剛球で試合を締めた。

試合前、ロバーツ監督は山本について「彼は非常に周到に準備を重ねてきた。どんな場面でも大きすぎる瞬間はない。昨年から今年にかけて最も成長した選手のひとりであり、真のビッグゲームピッチャーに成長した」と評価。

また、大谷の救援登板の可能性については「考えにくい」と否定していた。

試合後、監督はチームの戦いぶりを「試練だったが、初回以降も揺るがなかった。選手たちは集中し続け、山本が7回まで投げ切ってくれたのは非常に大きかった。攻撃でも追加点を重ね、朗希が試合を締めたのも良かった」と総括。

さらに、佐々木について問われると「彼を信頼している。重要な場面で登板させるつもりだ。彼にとってその瞬間が大きすぎることはない」と若き守護神候補を高く評価した。

また、大谷については「フィラデルフィアでの第1戦に先発する」と明言。次のシリーズに向けて「非常に才能ある球団との楽しい戦いになる。左腕投手を多く起用してくるだろうが、我々は良い状態でシームレスに次のシリーズへ進めた。鋭さを保てる」と自信を示した。

ドジャースはエース山本、二刀流スター大谷、そして新守護神候補・佐々木という日本人トリオの躍動を武器に、ディビジョンシリーズでも強敵フィリーズに挑む。





