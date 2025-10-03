「重要な場面で登板させるつもり」ロバーツ監督 完璧リリーフの佐々木朗希を絶賛！クローザー起用に前向き



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースはワイルドカードシリーズ第2戦でシンシナティ・レッズを8対4で下し、2連勝でディビジョンシリーズ進出を決めた。

試合を締めくくったのは、今季からメジャーに挑戦し、ポストシーズン初登板となった佐々木朗希投手だった。

9回表、セーブシチュエーションではない場面でマウンドに上がった佐々木は、わずか11球で三者凡退。

最速は101.4マイル（約163キロ）を計測し、空振り三振2つを奪う圧巻の内容を披露した。球場はその豪速球にどよめき、チームメイトたちも笑顔で迎え入れた。

試合後、ロバーツ監督は佐々木について「彼を信頼している。重要な場面で登板させるつもりだ。山本について言ったように、彼にとってその瞬間が大きすぎることはない」と絶賛。

クローザー起用について問われても「信頼している」と繰り返し、今後も終盤の大一番での起用を示唆した。

この試合では山本由伸が7回途中まで9奪三振無自責点の快投、大谷翔平が勝ち越し適時打で打線を勢いづけるなど。

日本人選手が軸となって勝利を手繰り寄せた。その締めを飾ったのが佐々木の剛球ショーだった。

わずか11球でチームのポストシーズン突破を決定づけた「令和の怪物」。ロバーツ監督の言葉通り、佐々木朗希にとってポストシーズンの大舞台は決して大きすぎるものではなかった。

ディビジョンシリーズ以降、さらなる重要な場面での登板が期待される。





