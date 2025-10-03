東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値172.52 高値172.98 安値172.27
173.62 ハイブレイク
173.30 抵抗2
172.91 抵抗1
172.59 ピボット
172.20 支持1
171.88 支持2
171.49 ローブレイク
ポンド円
終値197.92 高値198.62 安値197.49
199.66 ハイブレイク
199.14 抵抗2
198.53 抵抗1
198.01 ピボット
197.40 支持1
196.88 支持2
196.27 ローブレイク
スイス円
終値184.60 高値184.83 安値184.16
185.57 ハイブレイク
185.20 抵抗2
184.90 抵抗1
184.53 ピボット
184.23 支持1
183.86 支持2
183.56 ローブレイク
豪ドル円
終値97.12 高値97.46 安値96.86
98.03 ハイブレイク
97.75 抵抗2
97.43 抵抗1
97.15 ピボット
96.83 支持1
96.55 支持2
96.23 ローブレイク
NZドル円
終値85.66 高値85.99 安値85.34
86.64 ハイブレイク
86.31 抵抗2
85.99 抵抗1
85.66 ピボット
85.34 支持1
85.01 支持2
84.69 ローブレイク
カナダドル円
終値105.44 高値105.74 安値105.20
106.26 ハイブレイク
106.00 抵抗2
105.72 抵抗1
105.46 ピボット
105.18 支持1
104.92 支持2
104.64 ローブレイク
