東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6596 高値0.6624 安値0.6577
0.6668 ハイブレイク
0.6646 抵抗2
0.6621 抵抗1
0.6599 ピボット
0.6574 支持1
0.6552 支持2
0.6527 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5817 高値0.5843 安値0.5803
0.5879 ハイブレイク
0.5861 抵抗2
0.5839 抵抗1
0.5821 ピボット
0.5799 支持1
0.5781 支持2
0.5759 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3968 高値1.3986 安値1.3933
1.4045 ハイブレイク
1.4015 抵抗2
1.3992 抵抗1
1.3962 ピボット
1.3939 支持1
1.3909 支持2
1.3886 ローブレイク
オージードル
終値0.6596 高値0.6624 安値0.6577
0.6668 ハイブレイク
0.6646 抵抗2
0.6621 抵抗1
0.6599 ピボット
0.6574 支持1
0.6552 支持2
0.6527 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5817 高値0.5843 安値0.5803
0.5879 ハイブレイク
0.5861 抵抗2
0.5839 抵抗1
0.5821 ピボット
0.5799 支持1
0.5781 支持2
0.5759 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3968 高値1.3986 安値1.3933
1.4045 ハイブレイク
1.4015 抵抗2
1.3992 抵抗1
1.3962 ピボット
1.3939 支持1
1.3909 支持2
1.3886 ローブレイク