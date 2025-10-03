東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6596　高値0.6624　安値0.6577

0.6668　ハイブレイク
0.6646　抵抗2
0.6621　抵抗1
0.6599　ピボット
0.6574　支持1
0.6552　支持2
0.6527　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5817　高値0.5843　安値0.5803

0.5879　ハイブレイク
0.5861　抵抗2
0.5839　抵抗1
0.5821　ピボット
0.5799　支持1
0.5781　支持2
0.5759　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3968　高値1.3986　安値1.3933

1.4045　ハイブレイク
1.4015　抵抗2
1.3992　抵抗1
1.3962　ピボット
1.3939　支持1
1.3909　支持2
1.3886　ローブレイク