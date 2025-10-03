尾崎里紗アナ、“茶色”ばかりの食卓ショットを公開 秋香る献立に「美味しそう」「茶色飯最高」
フリーアナウンサーの尾崎里紗（32）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。“茶色いもの”ばかりの食卓ショットを披露した。
【写真】「最高」尾崎里紗アナが披露した“茶色飯”食卓ショット
尾崎は「載せるほどのものではないとは思ったけれど、茶色かったので思わず笑」とつづり、「豚の生姜焼き（いつメン）、大根と茄子の唐揚げ、カボスのお吸い物」が並んだ食卓の写真を投稿。秋の味覚たっぷりの献立に、「炊き込みご飯を食べると秋感じます」とつづった。
コメント欄には「美味しそう」「素敵すぎ」「茶色飯だいすき」「茶色飯最高」などの声が寄せられている。
