２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．４８ドル（－１．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８６８．１ドル（－２９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６００．０セント（－１２９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１４．７５セント（＋５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２３．７５セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．３３（－２．１８）
出所：MINKABU PRESS
