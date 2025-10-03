２日の米株式市場の概況、ＮＹダウは５日続伸 ＡＩ関連買われナスダックも最高値更新 ２日の米株式市場の概況、ＮＹダウは５日続伸 ＡＩ関連買われナスダックも最高値更新

２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７８．６２ドル高の４万６５１９．７２ドルと５日続伸し、最高値を連続で更新。半導体やＡＩ関連株に資金が流入し、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％近く上昇した。利下げ観測が株式相場をサポートする構図が続き、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やキャタピラー＜CAT＞が買われ、スリーエム＜MMM＞やセールスフォース＜CRM＞がしっかり。フェア・アイザック＜FICO＞やステランティス＜STLA＞が値を飛ばし、ヒューマナ＜HUM＞やセラニーズ＜CE＞が株価水準を切り上げた。一方、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やコカ・コーラ＜KO＞が軟調推移。エジソン・インターナショナル＜EIX＞が下値を探り、エキファックス＜EFX＞やオクシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は８８．８９ポイント高の２万２８４４．０５と５日続伸した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞が値を上げ、エヌビディア＜NVDA＞とメタ・プラットフォームズ＜META＞が堅調。スターバックス＜SBUX＞が高く、アブサイ＜ABSI＞やショールズ・テクノロジーズ・グループ＜SHLS＞が急伸した。半面、テスラ＜TSLA＞は売りを浴び、マイクロソフト＜MSFT＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞が冴えない展開となった。



出所：MINKABU PRESS