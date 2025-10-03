父の仇討ち、消息不明の最期──”夢の中”で秘術を授かった戦国時代の剣豪・林崎甚助の生涯

塚原卜伝（つかはらぼくでん）の鹿島新當流（かしましんとうりゅう）、上泉信綱（かみいずみのぶつな）の新陰流（しんかげりゅう）と並んで戦国時代に編み出された剣術の1つ、神夢想林崎流（しんむそうはやしざきりゅう）。

これは林崎甚助（はやしざき-じんすけ）が創始した抜刀術の流派で、甚助自体抜刀術の始祖として広く知られています。

また、その成立の背景には、甚助の父の死が深く関わっていたと伝わっています。

では、その出来事が甚助にどのような影響を与えたのでしょうか。今回は林崎甚助の生涯をたどりながら、神夢想林崎流の始まりについてご紹介します。

幼くして父と死別

林崎甚助こと林崎甚助重信（以下甚助）は、天文11年（1542）に戦国時代の出羽国楯山林崎（現在の山形県村山市林崎）に生まれました。

幼い頃の名は民治丸で、聡明かつ武に秀でていたと言われる幼少期でしたが、天文16年（1547）に彼の人生を大きく変える出来事が起こります。

それは甚助の父・浅野数馬が、坂一雲斎に碁打ちの帰宅中に闇討ちされるという、6歳の甚助にとってあまりにも過酷な現実でした。

夢の中で秘術を授かる

林崎明神（現在は林崎居合神社として知られている）/Wikipediaより

父を殺害されたことで復讐の念に燃える甚助は、楯岡城（現在の山形県村山市楯岡楯）にいた武芸師範・東根刑部太夫のもとで修行を始めました。

そして弘治2年（1556）、実家付近にある林崎明神にて百日参籠を行いつつ、家伝の三尺二寸三分（約1メートル）の刀・信国を用いて日夜鍛錬していた際、参籠の最終日に夢の中でその明神より秘術・卍抜を授けられます。

ちなみに卍抜は、帯刀から横方向に刀を切り払う技法のこと。一見シンプルに思えますが、約1メートルの刀を扱うことから相当の技術が必要とされており、十字剣の別名でも知られています。

仇討ちと廻国修行

加藤清正/Wikipediaより

その後、卍抜を極めた甚助は永禄2年（1559）に元服し、父の仇討ちのために旅に出ます。そして永禄4年（1561）、旅の末に坂一雲斎と出会った甚助は、鍛え上げた居合の技で見事に父の仇を討ちました。

本懐を遂げた甚助は、居合の極意を授けてくれた林崎明神に信国の太刀を奉納。翌年には、母の死をきっかけに諸国を巡りながら修行を始め、その途中で弟子たちの育成にも力を注ぎました。

甚助から教えを受けた人物には、美しい居合で美の田宮と称賛された田宮流の開祖・田宮重正や片山伯耆流の開祖である剣豪・片山久安が知られています。

片山久安/Wikipediaより

また、修行の途中で加藤清正に招かれ、加藤家の家臣たちの剣術指南をしていたとされています。

塚原卜伝から修行を受ける

塚原卜伝/Wikipediaより

甚助は清正の他に塚原卜伝とも出会っており、卜伝からは鹿島新當流最高秘伝天下第一之剣を授かりました。さらに、鞍馬八流の末流で大野将監（おおの-しょうげん）が創始した将監鞍馬流の2代目継承者として、その系譜に名を連ねています。

諸国を巡り数々の剣術の修業を経た甚助は、54歳となった文禄4年（1595）に武蔵国一之宮社地に移住した後、再び諸国を巡る旅に出ました。

元和2年（1616）には川越に住む甥・高松勘兵衛のもとに身を寄せましたが、76歳となる翌年に3度目の旅に出発。その後は川越に戻ることなく、消息不明となりました。

甚助亡き後、彼が極めた剣術は夢の中で着想を得たと伝えられたことから神夢想林崎流と呼ばれました。

