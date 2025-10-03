The BONEZが10月3日、新曲「So Fucking What」をデジタルリリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。

SNSをはじめとして溢れる情報社会の中で突きつけるのは、“So Fucking What＝だから何？ 俺たちは俺たち！”──バンドの揺るぎない自信と無敵の存在感を体現する一曲の誕生だ。

そのミュージックビデオはDragon AshとのプロジェクトStraight Upシリーズに続き、YUTARO(Art Love Music)が手がけたもの。 鮮烈な色彩とカット割りのスピード感で現在のThe BONEZの世界観を視覚化した。

The BONEZ今秋、6年ぶりとなるフルキャパでのZeppワンマンツアーを開催することも決定している。

■＜The BONEZ「Tour 2025 I’m Not Your King」＞

10月24日(金) 新潟・Niigata LOTS

10月31日(金) 北海道・Sapporo Chikamatsu

11月02日(日) 北海道・Otaru GOLDSTONE

11月03日(月) 北海道・Obihiro MEGASTONE

11月06日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

11月13日(木) 愛知・Zepp Nagoya

11月15日(土) 宮城・SENDAI GIGS

11月21日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

11月23日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside

11月30日(日) 東京・Zepp Haneda

▼チケット

●Zepp Series & SENDAI GIGS

・1F スタンディング \ 5,800(税込/D別)

・2F 指定席 \6,800(税込/D別)

・学割1Fスタンディング \ 3,800(税込/D別)

・学割 2F 指定席 \4,800(税込/D別)

●北海道Series & 新潟 LOTS

・オールスタンディング \ 5,300(税込/D別)

・学割オールスタンディング \ 3,300(税込/D別)

