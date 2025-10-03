The BONEZ、新たなアンセム「So Fucking What」のMVに無敵の存在感
The BONEZが10月3日、新曲「So Fucking What」をデジタルリリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。
SNSをはじめとして溢れる情報社会の中で突きつけるのは、“So Fucking What＝だから何？ 俺たちは俺たち！”──バンドの揺るぎない自信と無敵の存在感を体現する一曲の誕生だ。
そのミュージックビデオはDragon AshとのプロジェクトStraight Upシリーズに続き、YUTARO(Art Love Music)が手がけたもの。 鮮烈な色彩とカット割りのスピード感で現在のThe BONEZの世界観を視覚化した。
The BONEZ今秋、6年ぶりとなるフルキャパでのZeppワンマンツアーを開催することも決定している。
■デジタルリリース「So Fucking What」
2025年10月3日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/vs9tE1X9
■＜The BONEZ「Tour 2025 I’m Not Your King」＞
10月24日(金) 新潟・Niigata LOTS
10月31日(金) 北海道・Sapporo Chikamatsu
11月02日(日) 北海道・Otaru GOLDSTONE
11月03日(月) 北海道・Obihiro MEGASTONE
11月06日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama
11月13日(木) 愛知・Zepp Nagoya
11月15日(土) 宮城・SENDAI GIGS
11月21日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
11月23日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
11月30日(日) 東京・Zepp Haneda
▼チケット
●Zepp Series & SENDAI GIGS
・1F スタンディング \ 5,800(税込/D別)
・2F 指定席 \6,800(税込/D別)
・学割1Fスタンディング \ 3,800(税込/D別)
・学割 2F 指定席 \4,800(税込/D別)
●北海道Series & 新潟 LOTS
・オールスタンディング \ 5,300(税込/D別)
・学割オールスタンディング \ 3,300(税込/D別)
