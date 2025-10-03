原嘉孝主演『初恋芸人』12.19公開決定、特報＆場面写真解禁 ゆうばり国際映画祭での受賞に喜びのコメントも！
timeleszの原嘉孝が初主演を務める映画『初恋芸人』の公開日が12月19日に決定。動画初解禁となる特報映像、場面写真が到着した。また、本作が「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」にて原 嘉孝が本年新設されたヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトル賞を受賞し、原から喜びのコメント映像が公開された。
【動画】原嘉孝が“彼女いない歴＝年齢”の売れない芸人に！ 映画『初恋芸人』特報
原作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー作となる異色の恋愛小説。2016年にはテレビドラマ化され、今年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁によるコミカライズの連載がスタートした話題作だ。
売れないピン芸人・佐藤賢治（原）は、怪獣ネタで舞台に立ちながらも鳴かず飛ばず。彼女いない歴＝年齢で、妄想の世界にだけ居場所を見つけていた。嫌な相手を怪獣に見立て、自分をヒーローとして戦わせることで心を保ってきたのだ。
そんな彼の前に現れたのが、市川理沙（沢口愛華）。佐藤を「面白い」と言ってくれる彼女との時間は、初めての恋のときめきに満ちていた。しかし、不器用な佐藤は想いを伝えられないまま、市川から距離を置かれてしまう。
やがて明かされる市川の秘密―。これは、何かになりたかった人たちに捧げる、「何物でもないもの」の物語。
特報では原演じる“彼女いない歴＝年齢”の売れない芸人・佐藤賢治が、小劇場で怪獣ネタを披露する姿幕を開ける。舞台袖では仲間たちが「賢治に彼女ができた？」と囁き、空気がざわめく。そこに現れるのは、沢口愛華演じる市川理沙。「さっきの芸、おもしろかった」と笑顔を向ける彼女に心揺さぶられる賢治。たった一言に心揺さぶられる賢治の背中を映し出すカットに続き「彼女の笑顔が僕を“ヒーロー”にしてくれた」という作品を表す言葉が浮かび上がる。
だが映像のラストでは一転、賢治が涙ながらに「僕に何度も嘘をついていたんじゃないですか？」と訴える衝撃的な場面で締めくくられる。痛みに似た切なさ。その交錯が観る者の胸を強く揺さぶる仕上がりとなっている。さらに、本作の初恋のときめきと、痛みに似た切なさを感じられる場面写真6点も解禁された。
今年から名称を「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」へと改めた同映画祭では、近年活躍が目覚ましい俳優に贈られる「ヌーヴェル・エトワール賞」が設けられている。従来は女性俳優に対して「ベル・アクトリース賞」が贈られてきたが、本年より新たに男性俳優を対象とした「ベル・アクトル賞」が創設された。
このたび、映画初主演を果たした原が、このベル・アクトル賞を受賞。受賞を受けて、原からの喜びのコメント映像が届いた。
映画『初恋芸人』は、12月19日全国公開。
