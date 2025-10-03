大谷翔平投手（３１）らドジャース戦士たちが次の戦いへ向けて出発した。

本拠で行われた１日（日本時間２日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第２戦を制し、２連勝でフィリーズとの地区シリーズ進出を決めたドジャース。２日（同３日）に球団公式インスタグラムを更新し、「フィラデルフィアへ出発！」と敵地・シチズンズバンクパークで行われるフィリーズ戦に向けてチャーター機に乗り込む選手の姿を公開した。

選手たちは濃いブルーグレーのチームウェアを着用し、大谷は引き締まった表情でタラップを上がっており、山本由伸投手（２７）は高級ブランドのバッグを手に、佐々木朗希投手（２３）は穏やかな笑みを浮かべている。

この投稿には「由伸くんのヴィトンはキケとお（そろ）い？」「フィリーズを軽くやっつけてきて」「ショウヘイ、信じているよ！」「やってやれ！ドジャース！」「ヤマモト、ドジャースタジアムでまた投げてくれ」「朗希君、元気そうで良かった」「君たちなら絶対大丈夫！」「ハンサムぞろい」「またスイープして元気で帰ってきて」「よっしゃ２連覇だ」などの声が続々と届けられている。