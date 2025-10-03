元宝塚歌劇団花組トップスターの柚香光が2日、主演ミュージカル「十二国記―月の影 影の海―」の会見を、大阪・梅田芸術劇場で行った。



小野不由美氏の同名小説をミュージカル化した作品で、柚香は異世界に連れ去れらた後の女子高生のヨウコを演じる。我々が住む世界の女子高生・陽子を加藤梨里香が演じ、二人一役となる。柚香は「女子高生の役と伺いカタカナでジョシコーセーと頭に浮かびました。緊張しますが、身も心も女子高生のヨウコになりきります」と笑う。セーラー服も着用するが「私の場合は戦闘後でボロボロでアシメントリーなんです」と肩をすくめた。



ヨウコは異世界で、自分の居場所を求めて戦うが「言葉の端々に芯の強さがあって、私も学びたい」と共感する。「自分の弱さと向き合い、気付き、成長できることが“強さ"だと思う」と語る。宝塚を退団して１年半。「自分で成長しました！と言えるほど理想通りにいかない。だから物語の中の成長を、自分事として重ね合わせて出来るようにと願ってます」と意欲を見せた。



「十二国記―月の影 影の海―」は東京・日生劇場で12月9～29日、福岡・博多座2026年１月6～11日、大阪・梅田芸術劇場1月17～20日、名古屋・御園座1月28日～2月1日。



（よろず～ニュース編集部）