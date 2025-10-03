タレントの北斗晶（58）が10月1日、Instagramを更新。初孫・寿々ちゃん（2）が北斗の仕事の準備を必死に邪魔する姿を公開した。

【映像】“北斗さんにそっくり”顔出しした初孫・寿々ちゃん

2023年8月、長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。

北斗はこれまでInstagramで、仕事に行くのを泣きながら止めようとする寿々ちゃんの姿や、夜の砂浜で一緒に遊ぶ動画などを発信してきた。

2025年9月18日には、夫の佐々木健介（59）が絵本を読み聞かせる様子を披露すると、「顔出しいいんですか!?可愛いですね」「北斗さんにそっくり」などと、話題になっていた。

初孫・寿々ちゃんが北斗の仕事の準備を必死に邪魔する姿

10月1日の更新では、北斗の仕事の準備中に背中に乗る写真を投稿。「キャリーケースを見て、また、ばーちゃんがどこかに行くのが分かってるようで、ずーっと邪魔するようにひっつき虫。あまりにもひっついてきて可哀想だったので、出発前にミニストップにアイスを食べに連れて行ってあげました。すーちゃん、帰ったらばーちゃんと、いっぱい遊ぼうね」とつづっている。

この投稿にファンからは、「可愛すぎます。しかも成長早いー。もうこんなに大きくなってる」「ばーちゃん大好きが伝わります」「孫は本当 目に入れても痛くないですよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）