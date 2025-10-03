「言いたかないが、おトキの父上は大変怠けちょられる。呪う暇があったら働けっちゅうのはその通り。ここにおる皆、親御様はもともとお武家だが、商いを始めたり、役人になったりと、新しい仕事を始めちょられる。何かにならにゃ、野垂れ死ぬ時代になったけん、いつまでも武士を引きずっちょるわけにはいけんのだ」

9月29日より放送開始したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第1回で登場したこのセリフが、SNSで大きな話題を呼んだ。



高石あかりが演じる本作のヒロイン・松野トキのモデルは、怪談作家として知られるラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツ。そしてトキの父は、武士の時代が終わり近代化に大きく舵を切った明治8年の日本で、かつて松江藩の上級武士だった誇りを捨てきれない男だ。

職に就かずに明治維新や文明開化を呪い続け、一家を引き連れて丑の刻参りをする時代錯誤な父親に対し、娘トキの担任教師が放った痛烈な批判が冒頭のセリフだ。

「実の父をディスっておる（笑）」「粋なキャスティング」

このシーンが注目を集めた理由は、トキの父を演じる岡部たかし（53）と、それをディスる教師役の岡部ひろき（24）が実の親子だったからだ。

SNSでは「実の父をディスっておる（笑）」「粋なキャスティング」といったコメントが飛び交った。

「ディスられた父親」の岡部たかしは、現在53歳。朝ドラでは常連といえる俳優だ。

『ひよっこ』『なつぞら』『エール』への出演を経て、『ブギウギ』では「アホのおっちゃん」役、『虎に翼』ではヒロインの父親を演じ、朝ドラでの存在感を確立した。

『虎に翼』では帝国大学卒業後、帝都銀行に勤務するエリート銀行員という設定で、娘を温かく見守る理解ある父親を好演。特に寅子が法律の道に進むことを応援する姿は、明治時代の父親像とは一線を画す先進的な人物として描かれ、高い評価を得た。

しかし、岡部たかしのキャリアは決して平坦ではなかった。24歳で柄本明が主宰する「劇団東京乾電池」の研究生になって以来、小劇場を中心に活動し、子供を抱えて生活のために様々なアルバイトをこなしながら演劇を続けてきた。

40歳頃からテレビドラマへの出演が増えはじめ、2022年の長澤まさみ主演『エルピス―希望、あるいは災い―』で演じた情報番組のチーフプロデューサー役が大きな話題に。パワハラ・セクハラを繰り返す問題上司でありながら、どこか憎めない複雑な人物を見事に演じ切り、50歳にして全国区の俳優となった。

『ばけばけ』の脚本家・ふじきみつ彦との関わりも深い。長年ふじきと岩谷健司を中心にした演劇ユニット「切実」で共に活動しており、ふじきが脚本、岡部たかしが演出を担当する公演も多数手がけ、その信頼関係は演劇界で確かなものになっている。ふじきの描く、一見ダメな大人でありながらも人間味あふれるキャラクターに、岡部は見事にハマっているのだ。

息子の岡部ひろきは現在24歳で、父とは異なり若くして俳優の道を歩み始めた。大河ドラマ『青天を衝け！』や朝ドラ『らんまん』『虎に翼』と着実にキャリアを積み重ねている。

岡部たかしの息子であることは公表していなかったが、2024年4月放送の『情熱大陸』で岡部たかしが特集された際に公になり、「別々の事務所でありながら、これまで2回、同じ舞台に立った」「演じるうえでの気持ちの持ち方など息子にアドバイスすることもある」と紹介されていた。

息子・ひろきが思春期の頃、岡部たかしの浮気が原因で離婚

しかし、この親子の関係には複雑な歴史がある。

ひろきが思春期の頃に、たかしは妻と別の女性と浮気をして離婚、妻と息子を残して家を出ていったのだ。その後、東日本大震災をきっかけにヨリを戻して、また3人で一緒に暮らし始めたものの、パンツ一丁で家中を歩き回りながら熱く演劇論を語る父の姿は、10代前半の多感な時期だった息子・ひろきに複雑な思いを抱かせるものだったという。

この複雑な感情を、岡部ひろきはかつて赤裸々に舞台上で表現したことがある。劇作家・演出家の岩井秀人が主宰するワークショップで出演者が自分自身の体験を台本にして演じる機会に、父・たかしとの関係、母への思い、そして自分自身の葛藤を見事に舞台上で表現した。

売れない俳優として長年苦労し、家族に迷惑をかけ、それでも演劇への情熱を捨てきれなかった

こうした背景を踏まえると、『ばけばけ』第1話での共演シーンは単なる話題作りではない意味を持っているように見えてくる。実の親子でありながら劇中では他人として、しかも息子が父を辛辣にディスる構図に、2人の複雑な関係性が透けている。

岡部たかしが演じる司之介は、まさに『ばけばけ』のキャッチコピー「この世はうらめしい。けど、すばらしい」を体現する存在だ。時代に取り残されて新しい時代を恨み、プライドと現実の狭間で苦しむ姿は滑稽でもあり、同時に哀愁を帯びている。

明治維新という大変革の中で、武士としてのアイデンティティを失い、新しい時代に適応できない男。その姿は、現代を生きる我々にも通じる普遍的な苦悩に満ちている。

岡部たかし自身も、売れない俳優として長年苦労し、家族に迷惑をかけ、それでも演劇への情熱を捨てきれなかった過去を持つ。その経験が、司之介という時代に取り残された男の悲哀と滑稽さを、リアルに演じることを可能にしている。

息子のひろきは、複雑な感情を抱えながらも父と同じ俳優の道を選んだ。劇中で父親の演じる司之介をディスる教師という配役は、実生活での複雑な父子関係と奇妙に呼応している。

岡部たかしが長い下積み時代を経て50歳でブレイクしたように、人生に遅すぎることはない。息子のひろきが父への複雑な感情を演劇にしたように、苦い経験も芸術の糧となる。そんな人生の機微を、『ばけばけ』は岡部親子の演技を通して視聴者に届けているのかもしれない。

