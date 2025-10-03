乃木坂46賀喜遥香、同期メンバーと過ごした夏の思い出を明かす「楽しかったな〜」「また遊ぼうね」

10月1日、乃木坂46の賀喜遥香がブログを更新。同期メンバーと過ごした夏の思い出を明かした。

賀喜は、この日更新したブログ内で、「私の夏休みは、弓木田村と旅行をして、水族館や鎌倉にいきました。」「楽しかったな〜」と、同期の田村真佑、弓木奈於と出かけたことを報告した。

続けて、「初めて八景島シーパラダイスに行ってきました」「いつか全国の水族館めぐりしたいって思っているくらい水族館が好きなので、大好きな2人とも行けたのが嬉しかった」「また一緒に桃鉄しようねって約束してるのでそれもまた楽しみ」とコメント。

さらに、「神宮でのライブが終わった次の日には、矢久保美緒ちゃぁんとちいかわパークにも行ったよ」「みっちゃんって呼びたいけど 本人の前ではあんまり呼んだことなくてね、 この日とかはなんか恥ずかしくて矢久保って呼んでた」「ずっと楽しみにしてたお出かけ 一緒にいられて嬉しかったよ〜 また遊ぼうね」と、同じく同期メンバーである矢久保美緒との思い出も綴っていた。