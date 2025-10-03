B1¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤ÎºÊ¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¾è¤ê±Û¤¨Ç¥¿±¡ª ¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÐ»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÖºÊ¤ÎÅØÎÏ¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡¦ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸¡¼¥º½êÂ°¤Î±§ÅÔÄ¾µ±Áª¼ê¤Ï10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û±§ÅÔÄ¾µ±¤Î´ò¤·¤¤Êó¹ð
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±×¡¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î±§ÅÔ²È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±§ÅÔ¥Ñ¥Ñ´èÄ¥¤ì¡Á¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´èÄ¥¤ë±§ÅÔ¤¯¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ëB¥ê¡¼¥°¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±§ÅÔ¥Ñ¥Ñ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¹¹¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÚÅê¹Æ¡Û±§ÅÔÄ¾µ±¤Î´ò¤·¤¤Êó¹ð
ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð±§ÅÔÁª¼ê¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙºÊ¤¬¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÐ»Ò¤Ç¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼ÍÑ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ÈÊì»Ò¼êÄ¢¤¬2¤Ä¤º¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖºÊ¤ÎÅØÎÏ¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈºÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ëB¥ê¡¼¥°¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±§ÅÔ¥Ñ¥Ñ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¹¹¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔÄ¾µ±Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë±§ÅÔÁª¼ê¤Ï1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Ç¡¢¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å90¥¥í¡£Àì½¤Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆÆ±¥Á¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤òÉð´ï¤ËB1¥ê¡¼¥°¤Ç¥¢¥·¥¹¥È²¦¤òÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏFIBA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)