歌手の工藤静香（55）が、自宅で手際よく料理する動画を公開。長女のCocomi（24）が反応するなど、反響を呼んでいる。

【映像】工藤静香、“すんごい豪邸”と話題の自宅や料理動画

これまでにもInstagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理を発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などと、話題になっていた。

生春巻きを手際よく作る様子

2025年10月2日の更新では、「生春巻き！中身によってタレを変えたりしますが、きょうはケチャップバージョンです」とコメントし、「ぬらしてちょっとだけ待つ。どこかの部分が乾いたなみたいな時がタイミングがいいと思います。ちょっとこういう風によっかからして空気をあけて巻くのが私は簡単で好きです」「そしてまた薄切りチキンをこのようにさくさく巻きますよ。形が悪くなったかな…大丈夫、ほら。こんな感じ。そしてこの周りはあとでクッキングペーパーみたいなのでくるんどけばバッチリ。今（包むと）ふわふわでベタベタになっちゃうから」と、生春巻きを手際よく作る動画を披露している。

この投稿に、長女のCocomiが「私の餌」と反応したほか、ファンからも「めちゃくちゃ美味しそう!!料理の手際の良さ、さすがです」「理想のお母さんだなぁ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）