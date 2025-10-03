花江夏樹、双子の娘が5歳で記念写真を公開 華麗なドレスに大反響「身長高め」「成長が早すぎる」
声優の花江夏樹が2日、自身のXを更新し、5歳になった双子の娘の2ショット写真を投稿した。
【写真】大きくなった！黒ブーツ＆ドレス姿の花江夏樹の双子の娘
Xでは「娘たちは9月で5歳に！おめでとう！！」と祝福。「今年もSTUDIO MARLMARLで撮って頂きました！」とし、双子の写真を公開した。
黒いブーツを履き、白ドレス姿の双子を見ることができ、ネット上では「成長がほんと早い！お姉ちゃんの方が身長高めですね」「もう5歳にビックリです」「衣装が絵本に出てきそうな可愛いドレスでとっても素敵です」「シスターズの成長が早すぎる」「もう5歳に…時が経つのは早いですね…シスターズちゃんたちがこれからも健やかハッピーでありますように」などと反応。数多くのリポスト、いいねが付く大反響となっている。
花江は、2016年8月にラジオで結婚を発表し、2020年9月に双子の女児が誕生したことを報告している。
