３試合連続欠場中の広島・小園海斗内野手（２５）が３日・ヤクルト戦（マツダ）でスタメン復帰することが２日、決まった。小園は現在リーグトップの打率・３０６。２位の巨人・泉口は・３０１で今季を終え、初の首位打者が濃厚となっている。最多安打は厳しい状況だが、出塁率はトップの阪神・大山に１厘３毛差の３位。２冠獲得へラストスパートをかける。

初の勲章へ、最後の力を振り絞る時が来た。マツダスタジアムで行われた全体練習。軽めの調整を終えた小園はヤクルト２連戦に目を向け「何とか出塁したいですね」と気合を入れ直した。

９月２３日・巨人戦を終え、リーグトップの打率・３０６。首位打者、最多安打、最高出塁率の３冠を射程圏に捉えていた中で、首位打者獲得を最優先にする方針を新井監督と確認。２６日からの３試合は出場しなかった。

打率２位の巨人・泉口は・３０１で今季を終えた。小園は残り２試合で９打数無安打までなら、首位打者が確定する。出塁率は阪神・大山が・３６２８、２位の泉口が・３６２１で、小園は・３６１５の３位。最多安打はトップの中日・岡林に９本差をつけられて厳しくなったが、出塁率は２試合で２人を上回る可能性は十分にある。

新井監督も背番号５の背中を押す。「やっぱり彼が１年間頑張ってきたし、タイトルはタイミングというのがあるから。出塁率は『自分の力で取りに行け』と。『小園を見たい』と思って球場に来てくれるファンの方もいるから、試合に出なさいと言った」と打席で快音を響かせて、２冠を確定させる姿を期待した。

ここまで１３６試合に出場して３本塁打、４７打点。中軸打者として攻撃陣を引っ張ってきた。「タイトルを狙える位置にいられることは、うれしい。使ってもらっているからこそだと思うので。頑張ります！」と小園。集中力を研ぎ澄ませ、初の栄誉を射止めにいく。