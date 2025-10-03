ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』について、バズ・ライトイヤー役の本国声優ティム・アレンが新たな秘密を明かしてくれた。米番組にて語っている。

前作『トイ・ストーリー4』のラストで離れ離れになったウッディとバズ。本作には「もう1作必要なのかという批判もあった」が、「ちゃんとした理由があって戻ってきた」のだと、アレンは以前に。

この度は、新たなヒントを投下。「とても素晴らしい物語なんですよ。ちょっと教えてあげます」と語ると、「ジェシーの物語です。トム（・ハンクス、ウッディ役）と私（バズ）が再会して、最高に面白いことが起こります。バズたちがたくさん登場するんですよ。私が大勢出てくるのには、理由があります。別の物語に100体もの私がいるんです。随分楽しませてもらいましたよ」と明かした。

本作では、大量のバズによる「バズ軍団」が現れることも明らかになっている。バズ・ライトイヤーは大量生産されたオモチャで、過去作にもバズがズラリとオモチャ売り場に並ぶ画が登場していた。100体も集まれば、ずいぶん賑やかなことになりそうだ。きっとスターコマンドーも大忙しである。

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

ほか、『トイ・ストーリー5』では時代に合わせ、タブレット端末もフィーチャー。子どもたちはすっかり端末に夢中になっており、今やウッディやバズのようなオモチャたちは立場がない……という現代的な物語が描かれる。

『トイ・ストーリー5』は2026年6月19日、US公開。

