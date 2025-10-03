「PDA」はなんの略？手のひらに収まるデバイスのこと！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「PDA」はなんの略語？
「PDA」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、個人向けの情報端末のことです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「personal digital assistant」を略した言葉でした！
PDAとは、手のひらに収まるくらいのサイズの“携帯情報端末”の総称で、スケジュール管理や住所録機能、メモ機能などを備えています。
スマホやタブレットが普及したことにより、現在ではあまり耳にしない言葉となってしまいましたが、もとは、1993年にApple社が発売した「Newton」という機器を指す言葉だったそう。
当時の主流であった電子手帳の発展形で、電子手帳より機能が広がったことと機能選択がアイコン化され、タッチペンによる操作と手書き入力機能も備わった革新的なデバイスとして話題を生みましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
