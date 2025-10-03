「The ball is in your court.」の意味は？サラっと使えたらかっこいい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「The ball is in your court.」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「ボールはあなたのコートにある」となりますが...。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「次に行動を起こすのはあなたの番だ」でした！ なにか行動を起こす際の責任が相手にあることを表現したいときに使えるフレーズ。 なにかアクションがあったうえで、「次は君の番だ」という意味あいが含まれていますよ。 「I’ve done all I can. The ball is in your court.」

（やれることはすべてやった。次は君の番だ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

