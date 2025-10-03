¡Ú¼«Ì±¡¦ÁíºÛÁª¤Ï»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤«¡Û¾®Àô»á¡¦¹â»Ô»á¡¦ÎÓ»á¤¬¥ê¡¼¥É¡¡¥«¥®°®¤ë¤Î¤ÏÅêÉ¼£±²óÌÜ¤ÎÅÞ°÷É¼¡©¡Ö"²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·"·Ç¤²¤ëÃæ¤ÇÅÞ°÷¤¬»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¾®Àô»á¡¦¹â»Ô»á¡¦ÎÓ»á¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤³¤Î£³¿Í¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ë¤è¤ë·èÀïÅêÉ¼¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£°·î£±Æü¤ÇÍ¹Á÷¤Ë¤è¤ëÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾å°Ì£³¿Í¤Î¿Ø±Ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥«¥®¤ò°®¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡Ä¡££Í£Â£Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¦ÂçÈ¬ÌÚÍ§Ç·»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Îº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¡©
¡¡½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡££±£°·î£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï£µ¿Í¤Ë¤è¤ë±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÈÎÓË§Àµ»á¤Ï¸øÌ³¤Î¤¿¤áÆ°²è¤Ç¤Î±éÀâ²ñ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó£¸£°£°¿Í¤ÎÄ°½°¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó£µ£°£°¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞ°÷¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Ìó£³£°£°¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¹ð¼¨¸å£³¤«½êÌÜ¤Î±éÀâ²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤Î±éÀâ²ñ»²²Ã¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡ÊÂçÈ¬ÌÚÍ§Ç·²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö¾®Àô»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÕÎ½µé¤Î²ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÆ°²è¤Ç¤Î±éÀâ¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÓ»á¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬½ÐÄ¥¤ÎÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¾·×¤ËÅìµþ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¤ÇÆ°²è¤Ç¤Î±éÀâ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¡¼º£²ó¤Î±éÀâ²ñ¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±éÀâ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÎÓ»á¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¤Î±éÀâ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢£³¿Í¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÍ£°ì²ñ¾ì¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁíºÛÁª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¡¼ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤È¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤ÎÅêÉ¼¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬£±£°·î£³Æü¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÞ°÷¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î±éÀâ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï£±£µÆü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£±£²Æü´Ö¤ÈÆüÄø¤â¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¿·ÁíºÛ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¡¢½Í¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±éÀâ²ñ¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÅìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂçºå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë£±¤Ä¤ÎÍ×°ø¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àô»á¤Î"¥¹¥Æ¥Þ"Í×ÀÁÌäÂê¤ÏÄË¼ê¤Ë¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£µ¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤â¾®Àô»á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥¹¥Æ¥Þ¡ÉÍ×ÀÁÌäÂê¤ËÂ³¤¤¤ÆµÕÉ÷¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Àô»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤¬¡¢ÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤ò¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¥ÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®Àô»á°Ê³°¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÅÞ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤¬¾®Àô»á¤¬ÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ê¹©ºî¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ï¡¢»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç£¸£²£¶¿Í¤ÏÅêÉ¼²ÄÇ½¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾®Àô»áËÜ¿Í¤âÊ¸½ÕÂ¦¤Ë¹³µÄÄûÀµ¤òµá¤á¤ë¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼¤³¤ÎÊóÆ»¤Ï¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö»þ´ü¤¬ÁíºÛÁª¤ÎÄ¾Á°¤È¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢ÅêÉ¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥ÅÞ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º£Ç¯£¶·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤âµîÇ¯£±£±·î¤Î½°±¡Áª¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²±¡Áª¤è¤ê¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Éé¤±¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤¬¼Ç¤¤·¤ÆÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾®Àô»á¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê´ØÏ¢¤ÏÇö¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡È¥¹¥Æ¥Þ¡ÉÍ×ÀÁÌäÂê¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¢¤ë¤¿¤áÌäÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¡¼Áªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÎËÜÌ¿¸õÊä¤Î£±¿Í¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤¿¤éÉ¬¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¼Ç¤¤·¡¢¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î£²¿Í¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÃíÌÜ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ç¤¹¡×
¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï£±²óÌÜÅêÉ¼¤ÎÅÞ°÷É¼¤Î¿ô¡©
¡¡ÁíºÛÁª¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×¤È¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤Î·×£µ£¹£°É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡££±£°·î£´Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë£±¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬ÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾å°Ì£²¿Í¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢É¼¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¸õÊä¼Ô¤¬ÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤ë£²¿Í¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°÷¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö¡¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¡¢¢¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¡¢£¹â»Ô»á¤ÈÎÓ»á¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¤Î¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤Î£²¿Í¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë°ìÈÖ²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¡¼¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¡¢£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡Ö¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¤¬¿Ê¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¤È¹â»Ô»á¤ÈÎÓ»á¤¬¿Ê¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Âè£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÎÅÞ°÷É¼¤Î¼Â¿ô¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞ°÷É¼¤¬Ã¯¤ËÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÅöÁ³¸«¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞ°÷¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸õÊä¼Ô¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÏÀÍý¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Îã¤¨¤ÐÎÓ»á¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÅÞ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤¬¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÀÍý¤ÇÎÓ»á¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¾¯¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åê³«É¼¤Ï£±£°·î£´ÆüÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¡£
