福岡管区気象台は3日午前5時3分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞3日夕方から4日夜のはじめ頃にかけてを対象とした「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表している。前線や低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、3日夜のはじめ頃から4日明け方にかけて、激しい雨が降る所がある。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合は、大雨注意報（浸水害、土砂災害）を発表する可能性がある。

＜降水量の予想（多い所）＞3日6時から4日6時まで 1時間降水量30ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）

落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号（3日午前5時4分 福岡管区気象台発表）

福岡県では、3日夕方から4日夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。

［気象概況］3日は、前線を伴った低気圧が黄海をゆっくり東進し、4日は、別の低気圧が対馬海峡に発生し日本海へと進む見込みです。九州北部地方では低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる。このため、福岡県では、3日夕方から4日夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがある。



［防災事項］

落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。