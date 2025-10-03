¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬ÃÏ¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¹¥È¯¿Ê¡¡½÷²¦¸õÊä2¿Í¤Î¡ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¡É¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡½éÆü¡þ2Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä3977¿Í¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£2³ØÇ¯²¼¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢3³ØÇ¯²¼¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¤È¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½éÀï¤ò¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç²ó¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï4¤Ä¡£¡Ö68¡×¤Î16°ÌÈ¯¿Ê¤Ë´°àú¼çµÁ¼Ô¤Î25ºÐ¤âµÚÂèÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¸«¼é¤ê¤Þ¤¹
¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¡¢4¥ä¡¼¥É¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¾å¤¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤³¤ÎÆü¤ÏÃ»¤¤464¥ä¡¼¥É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿7ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤ê220¥ä¡¼¥É¤«¤é3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¡£¥¤¡¼¥°¥ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£11ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¡¢13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¡£Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÈÇï¼ê¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯10·î¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹ ¥Û¥ó¥À¡×¤Î½éÆü¤È2ÆüÌÜ¤Ëº´µ×´Ö¤È¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¿ÀÃ«¤È²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¯´Ö½÷²¦¸õÊä¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤¬¡¢¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥ó¶Ú¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×10¤â¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×ºòÇ¯¤Î¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤ÇÄ©¤àÆüËÜ°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
