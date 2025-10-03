「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）

今季最終戦の本拠地で、阪神がリーグ王者の強さを見せつけた。先発・村上頌樹投手が７回２失点でリーグトップタイの１４勝目。佐藤輝明内野手初回の先制犠飛で自身初の１００打点、五回には４０号２ランを放った。中でも、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は、前川右京外野手の今季１号３ランを「大きな収穫」とし、ポストシーズンに向け打線を考察した。

◇ ◇

阪神・藤川監督にとって、前川が結果を出したことは、ポストシーズンに向けて大きな収穫となっただろう。

初回２死一塁はカウント１−１から外角のツーシームを右前に運んだ。以前と比べて、ボールの見送り方が良くなっているように見えた。

結果が出てない時は「打ちたい」という気持ちが強すぎて、打ちに行く時に体が前に出てしまっていたし、ストライクゾーンを外れた球にもバットが出ていた。

今日を含めて最近はボール球を追いかけていないし、落ち着いて見極められている。これが継続できれば自分のカウントに持っていけるし、結果が残せるだろう。

今季の阪神は１番から５番までは固定されたが、６番が課題だった。ポストシーズンでも相手投手の左右によって、前川は高寺、中川らとの併用となる可能性はある。

ただ、前川は左投手をそこまで苦にする印象がない。今季は左投手が対戦打率・２６４で、右投手は同・２３６。昨季も左投手が・２７１で、右投手は・２６８だ。今の状態であれば、ポストシーズンで前川を６番で固定しても期待できる。