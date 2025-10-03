¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¤Î³Æ²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È32¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢µÈÂôÎ¼¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Äé¿¿°ì¤é
¢£Âè1²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£²øÃÌ¤ò°¦¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£ÌÀ¼£¤Î¤Ï¤¸¤á¡£¾®³ØÀ¸¤Î¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤Ï¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤È¡¢À¤¤ò¤¦¤é¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÊÇ·²ð¤Ï¥È¥¤Ë¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È°ìÂç·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£
¢£Âè2²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ºÆ¯¤±¤Ê¤¤¾¾Ìî²È¡£¾®³Ø¹»¤Ç¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÎÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê¾®»³°¦¼î¡Ë¤ÎÅú¤¨¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£Éð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Ê¤É¤Î·Î¸Å¤ò¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£Éð»Î¤ÎÌ¼¤¬Æ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤µ¤ìÍî¤Á¹þ¤à¥È¥¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¨¤ÎÉ×¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¢£Âè3²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´î¤Ö¥È¥¤Î¤¿¤á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï°ìµ¤¤Ë¾¦Çä¤ò¹¤²¤è¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¡£
¢£Âè4²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÆÍÇ¡¡¢¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡£²¿Æü¤¿¤Ã¤Æ¤â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»ÊÇ·²ð¤Ë¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ä¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÅÐ¹»ÅÓÃæ¤Î¥È¥¤Ï»ÊÇ·²ð¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¡Ö²È¤Ëµ¢¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¾¾Ìî²È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè5²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÌÀ¼£19Ç¯¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¥È¥¤È¾¾Ìî²È¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¡¦¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤¬¡Ö¥È¥¤òÍ·³Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¡×¤È¸½¤ì¤ë¡£¥È¥¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ¯¤¼ê¤È¤Ê¤ëÌ»¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Æ±Î½¤Î¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉÆà¡Ë¡¢¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤È¤Þ¤º¤ÏÍÌ¾¤ÊÎøÀê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡£
