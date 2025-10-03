殺傷事件の現場となった英マンチェスターのシナゴーグ近辺を警備する武装警官ら/Peter Byrne/PA/AP

（ＣＮＮ）英イングランド北部マンチェスターのシナゴーグ（ユダヤ教の礼拝所）で発生した殺傷事件について、警察は２日、「テロ事件」と断定した。また、事件に関与した疑いで２人を逮捕したと発表した。

２日はユダヤ教で最も神聖とされる祭日「ヨム・キプール（贖罪＜しょくざい＞の日）」で、現場のシナゴーグでは事件発生時には礼拝が行われていた。容疑者は車でシナゴーグ近くにいた群衆に突っ込み、その後、刃物で刺した。ユダヤ教徒２人が死亡したほか、４人が負傷し病院で手当を受けている。

警察によると、通報を受けて駆けつけた警官に射殺された容疑者の男は「爆発物のようなもの」が付いたベストを着用していた。容疑者の身元は特定されているが、「現時点では現場における安全上の理由から明らかにできない」とした。

事件を受けて、スターマー首相は訪問先のデンマークから急きょ帰国し、緊急会合を持った。スターマー氏は「ユダヤ教徒であるがゆえに標的にされた」と攻撃を非難し、「英国は高まる憎悪を打ち破らなければならない」と述べた。また、差し当たっての措置としてユダヤ教徒のコミュニティーに警官を配置する方針を明らかにした。