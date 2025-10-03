3人組テクノポップユニット「Perfume」の「かしゆか」こと樫野有香さん（36）が2025年9月28日、自身のインスタグラムを更新。グレーのスウェットや、セットアップを着こなすスポーティなコーデを披露した。

秋らしいスポーツコーデ

かしゆかさんは「Reebok Autumn/Winter」とし、Perfumeがアンバサダーをつとめるスポーツブランド「Reebok（リーボック）」の秋冬コレクションを紹介。グレーのスウェットを着こなすコーデや、黒のセットアップ姿など8枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーの大きめのスウェットトップスを着用。白い壁をバックにしゃがみ込んでいる。6枚目では、髪を後ろでまとめたお団子ヘアを披露していた。7枚目の写真では、上下黒のセットアップを着用し、引き締まったウエストがのぞくへそ出しコーデを披露していた。

この投稿には、「ぎゃーーー本当にかわいい」「やば！かわいすぎるぅ」「綺麗すぎて反則です」「お団子ゆかちゃん可愛すぎます」「髪上げ最強」「腹筋が神」といったコメントが寄せられていた。