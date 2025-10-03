日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2806（+1.0 +0.04%）
ホンダ 1500（-3.5 -0.23%）
三菱ＵＦＪ 2271（-2.5 -0.11%）
みずほＦＧ 4749（+19 +0.40%）
三井住友ＦＧ 3998（-7 -0.17%）
東京海上 6192（+14 +0.23%）
ＮＴＴ 153（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2300（-15 -0.65%）
ソフトバンク 209（-1.7 -0.81%）
伊藤忠 8345（-4 -0.05%）
三菱商 3467（-2 -0.06%）
三井物 3625（-7 -0.19%）
武田 4253（-44 -1.02%）
第一三共 3590（-49 -1.35%）
信越化 4866（-8 -0.16%）
日立 4041（+141 +3.62%）
ソニーＧ 4135（+23 +0.56%）
三菱電 3694（0 0.00%）
ダイキン 17053（-62 -0.36%）
三菱重 3686（+6 +0.16%）
村田製 2766（-4 -0.14%）
東エレク 28000（+155 +0.56%）
ＨＯＹＡ 21412（+122 +0.57%）
ＪＴ 4830（+73 +1.53%）
セブン＆アイ 1935（-6.5 -0.33%）
ファストリ 44995（+185 +0.41%）
リクルート 7540（-49 -0.65%）
任天堂 12653（-132 -1.03%）
ソフトバンクＧ 19471（+176 +0.91%）
キーエンス（普通株） 57109（+839 +1.49%）
