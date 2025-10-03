日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2806（+1.0　+0.04%）
ホンダ　1500（-3.5　-0.23%）
三菱ＵＦＪ　2271（-2.5　-0.11%）
みずほＦＧ　4749（+19　+0.40%）
三井住友ＦＧ　3998（-7　-0.17%）
東京海上　6192（+14　+0.23%）
ＮＴＴ　153（+0.1　+0.07%）
ＫＤＤＩ　2300（-15　-0.65%）
ソフトバンク　209（-1.7　-0.81%）
伊藤忠　8345（-4　-0.05%）
三菱商　3467（-2　-0.06%）
三井物　3625（-7　-0.19%）
武田　4253（-44　-1.02%）
第一三共　3590（-49　-1.35%）
信越化　4866（-8　-0.16%）
日立　4041（+141　+3.62%）
ソニーＧ　4135（+23　+0.56%）
三菱電　3694（0　0.00%）
ダイキン　17053（-62　-0.36%）
三菱重　3686（+6　+0.16%）
村田製　2766（-4　-0.14%）
東エレク　28000（+155　+0.56%）
ＨＯＹＡ　21412（+122　+0.57%）
ＪＴ　4830（+73　+1.53%）
セブン＆アイ　1935（-6.5　-0.33%）
ファストリ　44995（+185　+0.41%）
リクルート　7540（-49　-0.65%）
任天堂　12653（-132　-1.03%）
ソフトバンクＧ　19471（+176　+0.91%）
キーエンス（普通株）　57109（+839　+1.49%）